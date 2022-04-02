В России число госпитализаций с COVID снизилось за сутки на 45%

В России за минувшие сутки с коронавирусом госпитализирован 1981 человек. По сравнению с данными за 2 апреля этот показатель снизился на 45,1%, тогда в больницы попали 3605 россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с COVID. За сутки выявлено менее 17 тысяч новых случаев заболевания.

За 24 часа из больниц по выздоровлении выписаны 35 695 пациентов. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет около 17 млн человек.

За сутки выявлено 16 828 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 заразились почти 17,9 млн жителей России.

На сегодняшний день общее количество жертв инфекции в стране составляет 369 708 человек. Из них 304 умерли за последние сутки.

По числу выявленных за сутки случаев заражения лидирует Москва — 835. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург (764) и Свердловская область (757) соответственно. В Подмосковье заразились 527 жителей. Столица также на первом месте по числу госпитализаций и смертей — 166 и 22. Больше всего выздоровело за сутки в Свердловской области — 5213 человек.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что в России через месяц может начаться шестая волна заболеваемости коронавирусом. К росту заражений, по его словам, приведёт распространение штамма BA.2 — «стелс-омикрона».