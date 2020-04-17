В России будут созданы объединения по экспорту сахара

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, допускающее создание экспортного объединения на рынке сахара. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По мнению Лут, это позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках.

Нам нужно усиливать позиции отечественных компаний в мире, — цитирует её ТАСС.

Как писал NEWS.ru, цены на сахар-песок в марте выросли практически во всех субъектах Российской Федерации. Подорожание в среднем составило 13,5%.