В России будут давать льготную ипотеку иностранным программистам

В России упростят процедуру получения вида на жительство для зарубежных IT-специалистов и предложат им ряд льгот, в числе которых может оказаться льготная ипотека. Это может привлечь представителей IT-специальностей из стран СНГ и в дальнейшем полностью отказаться от услуг их иностранных коллег, пишет «Парламентская газета».

Сообщается, что льготная ипотека и другие предложения вошли в утвержденную правительством «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Документ включает 62 мероприятия, призванных увеличить число занятых в сфере IT за счёт иностранцев. Им будут предложены упрощённые процедуры получения вида на жительство, льготная ипотека, льготное кредитование и многое другое. Студентам «цифровых кафедр» в российских вузах предоставят возможность получить дополнительную квалификацию, а школьники 8-11-х классов смогут пройти дополнительный курс по современным языкам программирования.

Комментируя инициативу кабмина , владелец IT-компании «Максимастер» Максим Корниенко предположил, что эти меры могут оказаться привлекательными не столько для программистов США и Европы, сколько для их коллег из стран СНГ. Об этом же заявил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, призвавший стремиться к максимальному замещению вакантных должностей российскими специалистами, расширяя практику целевого обучения и предоставляя льготы работникам IT-сферы.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил за четыре года увеличить контрольные цифры приёма в вузы на IT-специальности с 50 тысяч до 120 тысяч человек. Это необходимо для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. При этом появятся новые специальности, например IT-архитекторы, также предусматривается софинансирование программ ускоренной цифровой подготовки граждан. Все эти меры позволят к 2024 году на 50% увеличить число занятых в IT-индустрии и в два раза увеличить спрос на российские программные продукты.