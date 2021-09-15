В России будут давать льготную ипотеку иностранным программистам

В России упростят процедуру получения вида на жительство для зарубежных IT-специалистов и предложат им ряд льгот, в числе которых может оказаться льготная ипотека. Это может привлечь представителей IT-специальностей из стран СНГ и в дальнейшем полностью отказаться от услуг их иностранных коллег, пишет «Парламентская газета».
Сообщается, что льготная ипотека и другие предложения
Комментируя инициативу кабмина , владелец IT-компании «Максимастер» Максим Корниенко предположил, что эти меры могут оказаться привлекательными не столько для программистов США и Европы, сколько для их коллег из стран СНГ. Об этом же заявил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, призвавший стремиться к максимальному замещению вакантных должностей российскими специалистами, расширяя практику целевого обучения и предоставляя льготы работникам IT-сферы.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил за четыре года увеличить контрольные цифры приёма в вузы на IT-специальности с 50 тысяч до 120 тысяч человек. Это необходимо для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. При этом появятся новые специальности, например IT-архитекторы, также предусматривается софинансирование программ ускоренной цифровой подготовки граждан. Все эти меры позволят к 2024 году на 50% увеличить число занятых в IT-индустрии и в два раза увеличить спрос на российские программные продукты.