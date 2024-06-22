В России больше нельзя открывать бары в храмах и соборах Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России запрещена приватизация имущества религиозного назначения, которое находится либо в государственной, либо муниципальной собственности, сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» вносятся изменения, в соответствии с которыми устанавливается запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, — говорится в сообщении.

До изменений в рамках российского законодательства была разрешена продажа имущества такого рода частному лицу. Последнее после этого могло обратиться в соответствующие инстанции для перепрофилирования объекта, тем самым получив возможность использовать его для деятельности, несовместимой с религиозным характером объекта. Проблемой в данном варианте развития являлась возможность того, что это могло повлечь за собой обвинения в оскорблении чувств верующих, ведь закон позволял открывать, например, бары и рестораны в храмах и соборах.

Ранее в Москве задержали мигранта из Таджикистана, который потушил все свечи и напал на прихожанку в храме. По версии следователей, мужчина совершил данный поступок с целью оскорбления чувств верующих. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.