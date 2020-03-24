https://static.news.ru/photo/c193c292-6dba-11ea-9b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Лишь 8% российских школ продолжают учебный процесс в обычном режиме, а остальные из-за распространения коронавируса перешли на дистанционный формат или ушли на каникулы. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

На начало недели в подавляющем большинстве школ страны начались каникулы — таких 83,5%. В 16,5% школ продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий (8,4%) или традиционно в классно-урочном режиме (8,1%), — сказал руководитель ведомства, слова которого приводит пресс-служба.

Министр подчеркнул, что там, где дети учатся в привычном режиме, обеспечивают строгое соблюдение санитарных норм.

Всего в России насчитывается порядка 40 тысяч школ, которые посещают примерно 16,5 миллиона учеников.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения.

В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек в РФ излечились от инфекции.