https://static.news.ru/photo/8c5cb74e-6c13-11ea-8662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В данный момент на территории России 52,7 тысячи граждан страны находятся под медицинским наблюдением из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 22 марта сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что под наблюдением находятся те россияне, которые недавно вернулись из других стран и имели контакты с заразившимися.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период года находились 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек, — приводит сообщение Роспотребнадзора «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что в лабораториях РФ провели 163 529 исследований на наличие COVID-19.

По информации на 22 марта, коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, 13 173 погибли, 95 129 пациентов выздоровели. В РФ заболели 306 человек, 18 выздоровели, одна пациентка погибла.

Как ранее писал NEWS.ru, москвичи, которые лежат в больнице в Коммунарке с коронавирусной инфекцией, рассказали, как проходят их будни. По словам пациентов, кормят их тут замечательно, сами палаты новые и чистые, только вот врачи с ними почти не общаются и проводят, по их мнению, весьма странный курс лечения.