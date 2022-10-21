В России арестовали украинца за содействие терроризму Суд в Ульяновске арестовал гражданина Украины Манько за содействие терроризму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Украины Доброслав Манько был арестован по решению Ленинского районного суда в Ульяновске, пишет «Коммерсант». Мужчину обвиняют в экстремизме, реабилитации нацизма и содействии терроризму. Манько в ходе следственных мероприятий полностью признал свою вину. Представители СУ СКР подтвердили информацию об аресте украинца.

По словам источника газеты, 25-летний Манько размещал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы. Там же он пытался вербовать людей. Помимо прочего, в Сети Манько публиковал эмблемы украинского нацполка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и нацбатальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Манько прибыл в Ульяновскую область в конце марта вместе с беженцами. В начале апреля Димитровградский городской суд вынес в его отношении три решения об административном наказании. Одно касалось производства и распространения экстремистских материалов, а два других — пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики.

До ареста украинец находился в центре временного содержания иностранных граждан. Его поместили туда как человека, подлежащего депортации. В материалах суда говорится о том, что Манько просил аннулировать решение о депортаци. Он заявил, что он прибыл в РФ вместе с матерью, без помощи которой он «не может осуществлять нормальную жизнедеятельность». Собеседники журналистов говорят, то у него ДЦП.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Манько вербовал россиян для службы в Вооруженных силах Украины и поджога зданий на территории России. Он также убеждал жителей РФ вступать в ряды «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины для передачи информации о местах дислокации российских военнослужащих. Его действия не нанесли ущерба безопасности РФ, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности нет.