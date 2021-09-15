В России 792 человека умерли от COVID за сутки

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 792 человека. С начала пандемии жертвами инфекции стал 195 041 россиянин. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За последние 24 часа выявлен 18 841 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России за всё время пандемии приближается к 7,2 млн.

Из больниц по выздоровлению выписаны 17 039 пациентов. Всего к настоящему времени от COVID-19 выздоровели более 6,4 млн жителей России. Под наблюдением медиков находятся 1,1 млн человек.

В Москве за сутки зафиксировано 1838 случае заражения. Выздоровели 1430 пациентов и 49 скончались. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране и при этом возглавляет тройку регионов с самыми низкими темпами прироста заражений за сутки.

Ранее врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков заявил, что четвёртая волна коронавируса может затянуться в России до Нового года. По его мнению, активно будут распространяться штаммы «дельта» и «дельта-плюс». Кроме того, медик предупредил, что на COVID могут наложиться сезонные инфекции, например ОРВИ.