Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2019 году в России были зафиксированы перебои в поставке лекарств в 42 региона России.
В связи с перебоями поставок лекарств в 42 субъектах РФ прокурорами принимались меры по обеспечению необходимыми препаратами льготников, — рассказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры России.
NEWS.ru писал, что аптеки выступили против продажи лекарственных препаратов через Интернет. Исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева заявила, что пациенты должны обращаться с симптомами болезни непосредственно к врачу.
Ранее российское правительство занялось проработкой мер по беспошлинному ввозу ряда лекарств и медицинских изделий.