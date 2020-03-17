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Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура должна повысить эффективность своей работы по вопросу защиты социальных прав граждан. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Путин поставил задачу «выявлять и пресекать любые правонарушения», а также «повысить эффективность деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод граждан». По оценке российского президента, число правонарушений...