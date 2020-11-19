В России 23 региона близки к выходу на плато по заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a6ed7ec-2a45-11eb-ab9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В значительной части регионов России стабилизировалась ситуация с ежедневной заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Как утверждает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, 23 региона в скором времени должны выйти на плато по заболеваемости.

Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока ещё рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов, — цитирует Тавадяна РИА Новости.

Прогнозы специалист выстраивает исходя из карты регионов страны по распространённости коронавируса, которая создаётся на основе официальных данных. В зависимости от динамики регионы разбиты на пять групп — от позитивного показателя распространения инфекции до тяжёлого. Соответственно, индексы этих групп таковы: 0,9 — позитивный, 0,9–1,0 — стабильный, 1,0–1,1 — удовлетворительный, 1,1–1,2 — неудовлетворительный, 1,2–1,4 — тяжёлый. Индекс меньше единицы означает, что распространение COVID-19 замедляется. Выше единицы — ускоряется.

По словам эксперта, многие регионы уже выходят на плато. Это в том числе Севастополь, Камчатский край, Архангельская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ и другие. Ситуация в этих регионах на данный момент оценивается как самая сложная.

Ранее NEWS.ru писал, что российские медики зафиксировали 23 610 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 015 608 человек, из них в настоящее время болеют 454 102 человека.