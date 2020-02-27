https://static.news.ru/photo/018e3388-597e-11ea-9f1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число не обеспеченных жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в России на 20 января 2020 года составляет 220 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Старшинов со ссылкой на данные Минстроя страны.

Парламентарий направил запрос в ведомство с просьбой уточнить количество нуждающихся в улучшении жилищных условий. По словам Старшинова, количество нуждающихся в жилье граждан этой категории увеличилось за полтора года со 106 до 220 человек, передаёт RT.

Согласно ответу Минстроя, субъектам РФ на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2019 году предусмотрено 5,1 млрд рублей, ещё 2,5 млрд рублей было выделено дополнительно. На эти средства жилищные условия улучшили 3308 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 449 участников и инвалидов ВОВ.

Ранее NEWS.ru писал, что сотовые операторы поддержали предложение об обеспечении всех ветеранов войны бесплатной мобильной связью. Данная инициатива принадлежит «Единой России». Операторы «большой четвёрки» и ведущие телекоммуникационные компании поддержали её.