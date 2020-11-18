В России за сутки выявили 20 985 заражённых коронавирусом

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По данным на утро 18 ноября, в России зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — тогда за сутки COVID-19 унёс жизни 442 россиян. Стоит отметить, что перед этим происходил постепенный спад смертности. В общей сложности, как сообщает оперштаб по...