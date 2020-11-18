В России за сутки выявили 20 985 заражённых коронавирусом

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5094 (24,3%) без клинических проявлений. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 1 991 998.
Согласно данным оперштаба по борьбе с пандемией, темп прироста составляет 1,1%.
Наибольшее число заражённых выявили в Москве — 4174. Следом по количеству заболевших следуют Санкт-Петербруг (2215) и Подмосковье (864).
Также зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек.
Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 1 501 083 — за минувшие сутки выздоровели 25 179 пациентов.
Как писал NEWS.ru, ранее главный врач одного из медцентров Евгений Тимаков сообщил, что ситуация с коронавирусом в РФ может стабилизироваться через месяц или полтора. Он добавил, что перелом уже наблюдается в Москве.