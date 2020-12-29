В Росрыболовстве решили продолжить поиски экипажа «Онеги»

https://static.news.ru/photo/1ceafeb4-4b49-11eb-a558-fa163e074e61_660.jpg Фото: fish.gov.ru

Операция по поиску тел рыбаков с затонувшего судна «Онега» возобновлена. Соответствующее решение было принято в Росрыболовстве.

Накануне стало известно, что активная фаза поисковой операции был прекращена, а задействованные в ней суда вернулись к промыслу или в места пребывания.

В 21:00 мск 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места «Онеги» и продолжения поиска тел членов экипажа, — сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

Поиски пропавших моряков возобновились в ночь на 31 декабря. В район крушения траулера вернулись участвовавшие в операции суда. Точное местоположение затонувшего судна будет определено с помощью эхолота.

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, о чём слало известно 28 декабря. В состав его экипажа входили 19 человек, из которых спасены были только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин.

По факту гибели судна было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек). Предполагается, что «Онега» могла затонуть из-за обледенения или в результате крена при вытягивании трала. В Росрыболовстве допускают, что экипаж мог пренебречь техникой безопасности при работе в осенне-зимний период.

Как писал NEWS.ru, траулер находится на глубине порядка 120 метров. Предполагается, что все пропавшие рыбаки могут находиться на его борту.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин передали семьям погибших членов экипажа соболезнования. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что семьи рыбаков получат по 1 млн рублей в качестве материальной помощи.