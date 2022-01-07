В Росреестре рассказали, как не потерять квартиру

В Росреестре рассказали, как не потерять квартируРосреестр: защитить жильё от мошенников поможет запись в ЕГРН о запрете действий
Замруководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова рассказала о самых распространённых способах мошенничества с недвижимостью россиян и подсказала, как уберечься от этого. Об этом она рассказала в интервью VM.RU. С помощью заявления в Росреестр можно внести в ЕГРН запись, при которой мошенники не смогут проводить операции с ней без личного участия хозяина.
Чаще всего мошенники
Чтобы обезопасить своё имущество от действий мошенников, собственник может обратиться в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН записи о запрещении проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия, — сказала представитель столичного Росреестра.
Она добавила, что о поступлении такого заявления в течение пяти дней будет сделана отметка в едином государственном реестре недвижимости.
Ранее столичная мэрия предупредила горожан о мошенниках, действующих в праздники под видом сотрудников коммунальных служб. Отмечается, что городские службы в период выходных дней не проводят поквартирных обходов и проверок и никогда не приходят без предупреждения.