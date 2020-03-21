https://static.news.ru/photo/79c8bde2-6c3d-11ea-be04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индивидуальные меры, которые принимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не менее важны, чем действия правительства. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты рассказали о выводах учёных из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды (Нидерланды), согласно которым реакция отдельных лиц на предостережения властей по предотвращению распространения заболевания не менее важна, чем действия самого правительства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули важность личных мер потому, что в настоящий момент многие вопросы по коронавирусу остаются открытыми. Так, к примеру, неясно, через какое время заболевший человек становится заразным, каков реальный уровень смертности, опасен ли болеющий человек до появления симптомов и не только.

Исходя из приведённых ведомством данных, коронавирус в скором времени будет распространяться медленнее. В этом смысле эксперты руководствуются логикой распространения гриппа, которое ограничивается тёплыми погодными условиями. Однако сработает ли этот фактор на коронавирусе — неизвестно. Поэтому сейчас нужно следить за динамикой его распространения в Южном полушарии.

Специалисты подчеркнули, что одним из приоритетов в борьбе с вирусом является отслеживание контактов заболевшего.

В числе других приоритетов — сокращение времени от начала проявления симптомов до изоляции, поддержка домашнего лечения и диагностики, а также устранение экономических последствий продолжительного отсутствия на работе, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее писал NEWS.ru, число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 306 до 367 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб.