В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусом в России, в том числе благодаря вакцинации, перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, — сказал специалист.

Тем не менее он уточнил, что расслабляться пока ещё рановато. Средний суточный прирост всё ещё составляет порядка 19 тысяч человек в сутки, поэтому необходимо продолжать соблюдение противоэпидемических мер. Также Горелов посоветовал вакцинироваться тем, кто ещё этого не сделал.

Фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. Но загадывать сейчас сложно, — добавил эксперт.

Он также напомнил, что в осенний период всегда происходит подъём заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусом. По его словам, всё будет зависеть ещё и от того, готовы ли россияне пройти вакцинацию от гриппа и, в идеале, от пневмококковой инфекции.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что риск появления неуязвимых штаммов коронавируса будет зависеть от скорости глобальной вакцинации, темпов формирования коллективного иммунитета и темпов мутаций вируса.