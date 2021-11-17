Попова заявила о снижении заболеваемости COVID более чем в десяти регионах

Более чем в 10 регионах России снижается заболеваемость COVID-19. В Москве число заразившихся COVID-19 уменьшилось почти на 23%. Это максимальное снижение по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит ТАСС. По её словам, заболеваемость коронавирусом в настоящее время растёт только в одном регионе — Амурской области.

Максимальное снижение сегодня демонстрирует Москва. Практически на 23% упала заболеваемость [коронавирусом], — сказала руководитель ведомства на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.

По словам Поповой, на прошлой неделе впервые за два месяца наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом. Она выразила надежду, что ситуация с распространением инфекции в России будет стабилизироваться.

Глава ведомства добавила, что охват тестированием на COVID-19 увеличился в РФ в полтора раза. Кроме того, в Роспотребнадзоре готовятся к тому, что все пациенты с ОРВИ будут обследоваться теперь на коронавирус в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали новый суточный максимум смертей от коронавируса с начала пандемии. За 24 часа в стране скончались 1247 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Предыдущий максимум — 1241 летальный исход за сутки — был зарегистрирован 13 ноября.

В Москве за 24 часа от коронавируса скончались 96 человек, в Санкт-Петербурге — 84, в Краснодарском крае — 58.