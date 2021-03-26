16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Роспотребнадзоре заявили о новой фазе COVID-19 в РФ

08:39, 27 марта 2021 18
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус в России перешёл к фазе стабилизации, заболеваемость им постепенно идёт на снижение. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению, — цитирует специалиста ТАСС.

Горелов допустил, что в начале весны возможны суточные колебания по заражениям смертоносной инфекцией, которая становится сезонной.

Избежать новых пиков заболеваемости, по его мнению, поможет соблюдение известных мер предосторожности и вакцинация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туроператоры ряда стран Европы и ближнего зарубежья начали предлагать клиентам новый вид туристической поездки в Россию — прививочные туры. Поездка в Москву для вакцинации от коронавируса с проживанием в отеле, питанием и экскурсиями обойдётся в €1190. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео