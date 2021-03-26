В Роспотребнадзоре заявили о новой фазе COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/0f4305d0-8ec0-11eb-b628-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Коронавирус в России перешёл к фазе стабилизации, заболеваемость им постепенно идёт на снижение. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению, — цитирует специалиста ТАСС.
Горелов допустил, что в начале весны возможны суточные колебания по заражениям смертоносной инфекцией, которая становится сезонной.
Избежать новых пиков заболеваемости, по его мнению, поможет соблюдение известных мер предосторожности и вакцинация.
Ранее NEWS.ru сообщал, что туроператоры ряда стран Европы и ближнего зарубежья начали предлагать клиентам новый вид туристической поездки в Россию — прививочные туры. Поездка в Москву для вакцинации от коронавируса с проживанием в отеле, питанием и экскурсиями обойдётся в €1190.