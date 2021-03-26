В Роспотребнадзоре заявили о новой фазе COVID-19 в РФ

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Обязательным условием для работы в России станет регистрация иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах, сообщили в пресс-центре МВД.

На данный момент ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, предусматривающий порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности за счёт создания двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей. Иностранные граждане смогут трудиться,...