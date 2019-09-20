https://static.news.ru/photo/acbe022a-dc4b-11e9-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jing/Pixabay

В России уже имеется система оценки безопасности почв, заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что санитарно-эпидемиологические требования, которые распространяются и на городские почвы, были установлены в 2003 году.

Кроме того, правила и нормы регламентируют требования к качеству почв сельхозугодий и населённых пунктов.

Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к жилым территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоёмов и прибрежных водоёмов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязнённых почв на здоровье человека и условия проживания, — передаёт сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, российские города с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибири. Об этом говорится в проекте государственного доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».