В Роспотребнадзоре заявили, что нового штамма COVID-19 в России нет

https://static.news.ru/photo/3656034a-4823-11eb-994b-fa163e074e61_660.jpg Александр Горелов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В настоящий момент нового штамма коронавирусной инфекции нового типа, который был выявлен в Великобритании, на территории России нет. Об этом в разговоре с журналистами в воскресенье, 27 декабря, сообщил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, даже если новая мутация и появится в стране, ничего глобального и страшного не произойдёт.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.

К настоящему моменту случаи заражения новым штаммом COVID-19 уже были выявлены в Японии, Франции и Испании.

С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несёт ничего глобального и страшного, — заметил Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, новый штамм коронавируса, выявленный на территории Великобритании, имеет повышенную заразность, она распространяется гораздо быстрее, а сама болезнь раньше даёт о себе знать и протекает стремительнее, считает врач Сергей Нурисламов.