В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России снижается в течение последних шести недель, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. При этом она отметила, что рост наблюдается в шести субъектах. По словам главы Роспотребнадзора, санитарные меры по-прежнему эффективны против распространения инфекции.

В течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости. Показатель на прошедшей, 50-й неделе, составил 133,12 на 100 тысяч населения, это снижение с неделей предыдущей на 8,2%. Чуть более 9% всех случаев заболевания зарегистрировано в Москве, 6% — в МО, 7% — в Санкт-Петербурге, в остальных регионах — 77,5%, — сказала Попова.

Она добавила, что рост заболеваемости зафиксирован в Курской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской областях, Ставропольском крае и Дагестане. В 14 субъектах ситуация стабильная, снижение наблюдается в 65 субъектах. При этом, по словам Поповой, в России снижается охват тестированием населения на коронавирусную инфекцию.

В среднем по стране за неделю этот показатель составил 355,8 на 100 тысяч населения, но, к сожалению, в 24 субъектах охват тестированием менее 300 на 100 тысяч населения. И плюс к этому в 52 регионах мы видим снижение охвата тестированием. Не ниже той планки, которая заложена нормативом, но вместе с тем тенденция к снижению есть. В 20 субъектах мы видим рост охвата тестированием, — подчеркнула Попова.

По мнению главы Роспотребнадзора, снижение охвата тестированием на COVID-19 недопустимо. Она добавила, что эпидемиологическую ситуацию осложняет распространение гриппа А. В связи с этим Попова посоветовала минимизировать проведение праздничных мероприятий в закрытых помещениях, а также воздержаться от путешествий и провести Новый год и Рождество в кругу семьи. Она отметила эффективность санитарных мер в разрыве цепочек заражений и важность сохранения комплекса ограничительных мер.

На 21 декабря большинство случаев заражения коронавирусом в России было зафиксировано в Санкт-Петербурге, там за 24 часа заболели 2075 человек. В тройку лидеров по заболеваемости вошли Москва (1906) и Московская область (1811). Общее количество случаев заражения по стране за сутки достигло 25 907.

Между тем число вылечившихся от COVID-19 в России за сутки достигло 40 219, что стало максимумом с начала пандемии. За 24 часа от инфекции скончались 1027 пациентов.