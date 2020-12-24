В Роспотребнадзоре связали рост случаев COVID-19 c новогодними праздниками

https://static.news.ru/photo/54f95e9e-45f0-11eb-849a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наблюдаемый рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией связан с активностью россиян перед Новым годом. Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Всё это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации, — цитирует Горелова ТАСС.

Учёный подчеркнул, что в последнее время люди стали очень социально активны, это связано с предстоящими новогодними праздниками. Несмотря на подъём заболеваемости, существует тенденция к стабилизации. Суточная статистика по коронавирусу колеблется из-за неоднородности распространения вируса в регионах. Горелов считает, что россиянам следует соблюдать меры предосторожности, а праздники лучше провести в узком кругу и избегать посещения людных мест.

Ограничьте количество гостей и сами по возможности воздержитесь от визитов. Вместо того чтобы сидеть в закрытом помещении, где риск заражения существенно повышается, лучше отправиться в парк, на горку, на каток, — отметил специалист.

За прошедшие сутки в России был выявлен рекордный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией — 29 935 новых случаев. Из больниц были выписаны 26 890 пациентов. Всего с начала пандемии в России заразились 2 963 688 человек, с коронавирусом смогли справиться 2 370 857 россиян, скончались 53 096 (+635 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с пандемией в регионах является управляемой. Политик отметила, что ранее было принято решение передать полномочия по принятию ограничительных мер в субъекты РФ и это решение оправдало себя.