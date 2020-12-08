В Роспотребнадзоре сообщили об испытаниях вакцины «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/47d01170-39f9-11eb-abff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

На сегодняшний день примерно тысяча добровольцев приняла участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «ЭпиВакКорона». Все они чувствуют себя хорошо. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что вакцина разработана специалистами центра «Вектор». На данный момент эксперты продолжают проводить пострегистрационные испытания пептидной сыворотки.

На сегодняшний день около тысячи человек в рамках клинических исследований пострегистрационных вакцину уже получили, — заявила Попова в рамках конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным недугам.

Как сказала Попова, все добровольцы чувствуют себя хорошо, никаких осложнений не наблюдается.

Как ранее передавал NEWS.ru, организму необходимо время для формирования иммунитета, поэтому возможно заболевание человеком коронавирусом после вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, иммунитет от коронавируса формируется в течение 42 дней. За эти 42 дня проводятся две инъекции вакцины. Одна — в первые сутки, вторая аппликация через 21 день. И после второй аппликации ещё 21 день требуется организму для того, чтобы сформировать иммунитет.