Внести свой вклад в сохранение водных ресурсов можно, принимая быстрый душ. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.
Эксперты призвали обратить внимание на проблему нехватки пресной воды 22 марта. В этот день с 1993 года отмечается международное мероприятие ООН — Всемирный день водных ресурсов.
В Роспотребнадзоре отметили, что проблема нехватки пресной воды затрагивает четырёх из десяти жителей планеты. Поэтому они посоветовали принимать душ в течение не более пяти минут.
Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ даёт отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс, —
сообщаетсяна сайте ведомства.
Как ранее писал NEWS.ru, Гидрометцентр Республики Крым сообщил о снижении запасов воды в крымских водохранилищах. На сегодняшний день их уровень составляет около 100 млн кубометров.
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