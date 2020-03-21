https://static.news.ru/photo/4bec82ba-6c28-11ea-91b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внести свой вклад в сохранение водных ресурсов можно, принимая быстрый душ. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты призвали обратить внимание на проблему нехватки пресной воды 22 марта. В этот день с 1993 года отмечается международное мероприятие ООН — Всемирный день водных ресурсов.

В Роспотребнадзоре отметили, что проблема нехватки пресной воды затрагивает четырёх из десяти жителей планеты. Поэтому они посоветовали принимать душ в течение не более пяти минут.

Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ даёт отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс, — сообщается на сайте ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, Гидрометцентр Республики Крым сообщил о снижении запасов воды в крымских водохранилищах. На сегодняшний день их уровень составляет около 100 млн кубометров.