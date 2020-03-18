https://static.news.ru/photo/e75e4b3e-69b7-11ea-bd1b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Время на карантине, если человек находится с друзьями или членами семьи, лучше провести в разных комнатах и в масках. Такой совет 19 марта россиянам дали специалисты Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что двухнедельный совместный карантин необходим тем, кто компанией в недавний срок отдыхал в странах с неблагоприятной обстановкой в связи с распространением коронавируса.

В период изоляции нельзя покидать квартиру или дом. Лучше всего при этом избегать нахождения с другими людьми, тщательно и часто мыть руки, носить маску, проводит влажную уборку и не только.

Проблему с больничным листком, продуктами питания и другими товарами можно решить через Интернет — курьер всё это привезёт.

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтёров, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Анализы на коронавирус берутся на десятый день карантина. При появившихся симптомах ОРВИ нужно срочно обращаться к врачам.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Шесть человек уже вылечились.

Как сообщал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям. Он призвал перевести сотрудников на удалённую работу. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса. По словам градоначальника, многие общественные учреждения в столице приостановили свою работу. С 21 марта 2020 года будут прекращены занятия в школах.