В Роспотребнадзоре сообщили о контроле над ситуацией с мутациями COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b08c488-437d-11eb-b8da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Новые мутации коронавирусной инфекции вполне ожидаемы. Возникновение новых штаммов вируса редко влияет на его приспособляемость. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что обнаруженные мутации почти не влияют на вирусную картину, а сыворотка «ЭпиВакКорона» эффективна в работе с любыми штаммами. Поэтому, несмотря на сведения из Британии, ситуация остаётся под контролем. Сами мутации, как заметили в ведомстве, зачастую являются просто маркерами, которые полезны для отслеживания контактов. Они редко оказывают воздействие на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход. Однако эффекты от новых штаммов коронавируса специалистам ещё предстоит выяснить.

Во всех субъектах РФ организован регулярный забор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор», имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов. Ситуация остается на контроле, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия отслеживает информацию о появлении нового штамма коронавирусной инфекции нового типа на территории Великобритании. Об этом 21 декабря в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.