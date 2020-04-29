В Роспотребнадзоре сообщили, когда легче всего вычислить коронавирус

https://static.news.ru/photo/65733512-8a14-11ea-bb68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусную инфекцию нового типа при помощи тестов легче всего вычислить в «разгар болезни». Дело в том, что на начальных стадиях вирус может не выделяться и отсутствовать в слизистой, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Чёрный.

По словам эксперта, в самом начале эпидемии многие россияне проходили проверку на COVID-19 после прилёта из других стран. У многих из них тесты показывали отрицательный результат, так как в самолётах система жизнеобеспечения, вентиляция и сухой воздух регулярно подсушивали слизистую. Из-за этого было невозможно при помощи теста «снять» возбудитель.

По прошествии времени этот возбудитель появляется на слизистой, и путем снятия мазка он идентифицируется, — приводит ТАСС слова Чёрного.

Кроме того, специалист высказался относительно тест-систем центра «Вектор». Чёрный высоко оценил системы, отметив, что они хорошо себя зарекомендовали.

Как ранее писал NEWS.ru, COVID-19 можно подцепить даже при дыхании и разговоре. При этом на данный момент не ясно, насколько вирусные частицы в микрокаплях воздуха жизнеспособны, но специалисты рекомендуют избегать мест скопления людей и плохо вентилируемых помещений. Об этом сообщили китайские учёные из Гонконгского университета науки и технологий и других исследовательских центров.