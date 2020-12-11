В Роспотребнадзоре сообщили, что маски не имеют альтернативы

https://static.news.ru/photo/295af9aa-3bb4-11eb-86b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование масок в качестве средства индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа пока что является безальтернативным. Об этом в разговоре с журналистами сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, те, кто носит маски, защищает как себя, так и окружающих. И до того как 90% человек пройдут вакцинацию против коронавируса, индивидуальные средства защиты не будут иметь альтернативы.

Коронавирус живёт в человеке, и окружающая среда играет минимальное значение в его распространении — так, например, летом ожидалось, что передача инфекции прекратится, но этого не произошло, — цитирует Горелова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, нельзя использовать маску как согревающий элемент, а надевать её необходимо там, где есть скопление людей, заявила врач-инфекционист Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом депздрава Елена Белова.

Как объяснила врач, во время нахождения на улице маску необходимо снять, так как с прилегающей к лицу её стороны от дыхания образуется влага, а по правилам влажную маску полагается утилизировать.