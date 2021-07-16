Роспотребнадзор: индийский штамм втрое заразнее обычного

Контагиозность «дельта»-штамма (индийского) COVID-19 втрое выше, чем у обычного варианта. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«Дельта»-вариант [по сравнению с обычным] в три раза способен большее количество людей заражать, — отметил учёный.

Он добавил, что при индийском штамме не отмечается увеличение количества тяжёлых случаев и летальных исходов.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что индийским штаммом, который распространяется в России всё активнее, можно заразиться при меньшей вирусной нагрузке. Исходный вирус не поражал иммунную систему у большинства молодых людей, но сейчас он стал полноценным заболеванием.

А так как молодёжь не желает следовать мерам безопасности, носить маски и соблюдать дистанцию, коронавирус распространяется ещё активнее. Кроме того, молодые люди, думая, что их это не коснётся, посещают массовые мероприятия и ведут более активный образ жизни.

Выводы коллеги поддержал и эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов. Ранее он рассказал, что перед штаммом коронавируса «дельта» наиболее уязвимы молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.