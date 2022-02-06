В Роспотребнадзоре сделали прогноз по новым мутациям COVID-19

Возникновение новых штаммов коронавируса в будущем возможно, скорее всего, они будут более заразными, но менее тяжёлыми, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная, передаёт «Интерфакс». Она добавила, что при таком сценарии существующих мер борьбы с COVID может оказаться достаточно.

SARS-CoV-2 продолжает мутировать, и думаю, что такое (появление нового штамма. — NEWS.ru) может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания, — сказала Пшеничная.

Она подчеркнула, что в случае если вирус будет мутировать в сторону более тяжёлого течения, правительство может вернуть отменённые ограничения.

Ранее Пшеничная отметила тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По её словам, большое количество граждан успело переболеть «омикрон»-штаммом и уровень коллективного иммунитета вырос. При этом нет роста числа летальных исходов и отсроченной госпитализации.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость COVID в стране в скором времени пойдёт на спад. При этом он уточнил, что вирус полностью не исчезнет. С учётом большого количества переболевших и вакцинированных иммунизация будет продолжаться, поэтому пандемия перерастёт в сезонное заболевание.