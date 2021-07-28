В Роспотребнадзоре рассказали, сколько привитых заражается COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила случаи заражения коронавирусом среди людей, прошедших полный курс вакцинации. По её словам, среди привитых заболели 0,7–0,8%. Такое заявление она сделала в эфире шоу «Разбираемся в вакцинах вместе», которое транслируется на сайте российского общества «Знание».

Оказывается, что среди привитых полным циклом заболевших 0,7–0,8% для каждой вакцины. Если брать после первой, там будут те самые 2,5%, — сказала она.

Попова также рассказала, что «Спутником V» в России привились около 20 млн россиян, «ЭпиВакКороной» — около миллиона, а «КовиВаком» — около 300 тысяч.

По её словам, сейчас в стране фиксируется падение заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю число новых случаев сократилось на 4,5%, а в 10 регионах видно «чёткое снижение».

Также она рассказала, что в последние полгода коронавирус стал мутировать активнее.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России не используются иностранные вакцины от коронавирусной инфекции, потому что в стране хватает своих. Он добавил, что вопрос взаимного признания вакцин РФ и Евросоюза стоит на повестке дня. В Кремле выразили надежду, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого результата.