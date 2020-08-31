В Роспотребнадзоре рассказали об иммунитете к COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/bc3c758c-eb7d-11ea-8cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в 11 регионах России составил более 20%. Коллективный иммунитет выше у дошкольников и детей от 7 до 13 лет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного возраста (1–6 лет) и раннего школьного возраста (7–13 лет). В этих возрастных группах средний уровень популяционного иммунитета превышает в 1,3–2,1 раза средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

Работники системы здравоохранения и образования также обладают высоким уровнем популяционного иммунитета в регионах, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что россияне «немножко» пренебрегают правилами профилактики коронавирусной инфекции. Министр отметил необходимость напоминания о правилах гигиены рук и соблюдения социальной дистанции детям в преддверии 1 сентября.