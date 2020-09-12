В Роспотребнадзоре рассказали о правилах работы школ во время пандемии

https://static.news.ru/photo/306648ae-f595-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Особые условия обучения в российских образовательных учреждениях будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемическая обстановка. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора.

Как школы будут работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции после 2020 года, они разъяснили в интервью «Российской газете».

По словам начальника ведомственного управления санитарного надзора Ирины Шевкун, действующие санитарные правила и нормы (СанПиН) действуют до 1 января 2021 года. Они предполагают, что дети из разных классов во время перемен не должны общаться друг с другом. Выходить из кабинета им, разумеется, не запрещено, однако важно, чтобы ученики не пересекались в одном помещении.

Шевкун напомнила, что чем меньше заболевший ребёнок контактирует с другими людьми, тем ниже риск массового заболевания.

Специалист-эксперт управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина добавила, что строить прогнозы о сроках снятия ограничений преждевременно. Она объяснила это тем, что ситуация в регионах различается, поэтому и снятие таких мер проходит по-разному.

Что касается установок для обеззараживания воздуха в школах, то Фомкина подчеркнула, что ведомство рекомендовало использовать их ещё до увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такие приборы предназначены в первую очередь для тех помещений, где вероятно массовое скопление школьников, например для столовых.

Ранее, как писал NEWS.ru, о правилах работы школ во время пандемии рассказали в Министерстве просвещения. Там отметили, что занятия не должны начинаться раньше 08:00 даже несмотря на «плавающий» график занятий, введённый для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса.