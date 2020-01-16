https://static.news.ru/photo/b6ab30ce-38ed-11ea-b8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор перечислил противопоказания для купания в проруби в крещенскую ночь. По данным ведомства, купание может закончиться инсультом или инфарктом, если не соблюдать физиологические особенности организма.

В частности, стоит быть особенно внимательными тем, у кого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхательных путей, ЖКТ, мочеполовой системы. Экстремальное купание не рекомендуется беременным женщинам и пожилым людям. Погружение в холодную воду может стать ударом для организма и спровоцировать судороги и потери сознания.

В ведомстве отметили, что согласно статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенёсших инфаркт и инсульт. От резкого перепада температур возможна также остановка сердца. Перед погружением в прорубь специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом, передаёт Life.

Ранее заведующий Городским центром спортивной медицины Екатеринбурга Михаил Чулошников напомнил, как правильно окунаться в крещенскую купель, чтобы не навредить здоровью. По его словам, к этому нужно готовиться заранее, как минимум за два месяца начинать закаливать свой организм, писал NEWS.ru.