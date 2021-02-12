В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет отменён масочный режим

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Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, когда в стране может быть отменён масочный режим. По его словам, для этого необходимо выполнение одного ключевого условия.

До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно. Это всё-таки достаточно неплохой механизм сдерживания эпидемии, пусть он и не даёт 100% защиты, и не все носят маски, но благодаря этому нехитрому приспособлению удалось сдержать эпидемию в контролируемых пределах, — приводит слова Покровского «Говорит Москва».

Стоит отметить, что в ряде регионов на фоне улучшающейся эпидемиологической ситуации уже смягчены защитные меры. А в Удмуртии и Чеченской Республике масочный режим решением региональных властей отменён. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует России сохранить все мере по защите от коронавирусной инфекции, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что ношение одновременно двух масок может существенно повысить защиту от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли американские учёные.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), исследователи обнаружили, что для лучшей защиты от COVID-19 поверх медицинской маски следует надевать тканевую. Через такой двойной слой не сможет проникнуть 92,5% потенциально опасных вирусных частиц.