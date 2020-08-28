В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать товары для школьников

https://static.news.ru/photo/539a6d10-eb67-11ea-ad1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии нового учебного года специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что родителям необходимо обратить внимание при покупке товаров для школы: одежды, ранцев и письменных принадлежностей. Все товары для детей и подростков, по их словам, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

Особое внимание нужно обратить на маркировку продукции: она должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, — говорится в сообщении ведомства.

На маркировке должна быть обозначена страна-изготовитель, наименование и местонахождение производителя, назначение изделия, дата его изготовления и гарантийный срок службы. Использование слов: «экологически чистая» и «ортопедическая» не допускается без соответствующего подтверждения.

Школьная форма не должна ограничивать движения ребёнка, ткань должна быть воздухопроницаемой и гигроскопичной. Обувь должна быть устойчива к сухому и мокрому трению и воздействию пота, а подкладка изготовлена только из натуральных материалов.

Основные критерии при выборе ранца: широкие, регулируемые по длине ремни с амортизирующими прокладками, жёсткая недеформируемая спинка, — напомнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, на портфелях и рюкзаках должны быть светоотражающие элементы, ранцы для детей младшего школьного возраста должны иметь формоустойчивую спинку. Маркировка должна содержать информацию о возрасте ребёнка, весить они должны для учеников начальных классов — не более 700 грамм, для средних и старших школьников — не более 1000 грамм.

Ежедневное наполнение ранцев не должно превышать: для учащихся 1–2 классов — 1,5 кг; 3–4 классов — 2 кг; 5–6 классов — 2,5 кг; 7–8-х — 3,5 кг; 9–11-х — 4 кг.

Как писал NEWS.ru, риск заражения коронавирусом в России все ещё сохраняется, поэтому родители должны внимательно относиться к подготовке ребёнка в школу. В Минздраве РФ посоветовали родителям показывать детям пример: носить маски, мыть руки, минимизировать контакты. Взрослые также должны контролировать использование школьниками антисептика и мытьё рук. В министерстве также отметили, что россияне должны знать симптомы COVID-19 и находиться на связи с лечащим врачом. Важно вести здоровый образ жизни и по возможности отказаться от фастфуда, сократить использование гаджетов и делать гимнастику для глаз.