В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Масленице

https://static.news.ru/photo/0dfeade4-80b7-11eb-b46f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продукты к Масленице надо выбирать основательно и с умом. Как правильно это сделать, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Они отметили, что для многих праздничных блюд, в том числе блинов, вареников, сырников и пирогов, общим продуктом является мука. Однако важно убедиться, что она не испорчена. К потере качества приводят прогоркание, прокисание, плесневение, появление насекомых и клещей.

Например, плесневение можно распознать по специфическому затхлому запаху. Прокисание отличает кислый вкус и запах, к этому чаще всего приводят нарушения температурного режима хранения и влажность.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости просеивать муку перед замесом теста, это обогатит её кислородом и предотвратит попадание мучных вредителей.

При выборе творога и сметаны специалисты рекомендовали обратить внимание на условия их хранения и маркировку. В составе не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя использовать для теста молочные продукты с истекшим сроком годности, как это нередко делают хозяйки. Дело в том, что в продукции накапливаются микроорганизмы и их токсины, способные вызвать пищевое отравление, при этом термическая обработка далеко не всегда позволяет избавить от них готовый продукт.

В Роспотребнадзоре также отметили, что уже в магазине можно легко определить, подойдут ли замороженные ягоды для начинки: они не должны быть слипшимися в один ледяной кусок. Если такое произошло, это свидетельствует о неоднократном размораживании и замораживании продукта, что приводит к порче ягод и потере ими влаги, с которой теряются и витамины.

Не рекомендуется покупать продукцию для начинки и в режиме самообслуживания: в таком случае возможно попадание в неё микроорганизмов, которые выделяются при чиханье и кашле, а также заносятся грязными руками при самостоятельном наборе покупателями.

Что касается приобретения мяса, то его важно не покупать у случайных лиц, в том числе в местах несанкционированной торговли, а также с автомашин вдоль дорог. В таких случаях велик риск приобрести мясо больных или павших животных либо просто подпорченный продукт.

Специалисты также напомнили, что мясные блюда важно подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить их от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции.

Масленичная неделя в этом году проходит с 8 по 14 марта.

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