В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошие мандарины

Россиянам рассказали, как правильно выбирать мандарины. Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева пояснила, что нужно обращать внимание на внешний вид фруктов. Она подчеркнула, что мандарины, привезённые из дальних стран, стоит тщательно мыть, так как на них могут скопиться вредные химикаты, пишет «Радио 1».

Мандарины не должны быть влажными и липкими, неприятными на ощупь. Повышенная влага — это результат того, что на поверхности кожуры образуется конденсат. И в этом месте в любой момент может начаться плесневение продукта. И, соответственно, могут начать накапливаться токсины, которые вырабатывают плесневые грибки, — предупредила Раева.

Она успокоила россиян, отметив, что отравиться пестицидами после употребления мандаринов невозможно, так как на границе фрукты проходят надлежащий контроль.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что здоровый человек может съедать в день до полукилограмма мандаринов без последствий для здоровья. По её словам, в мандаринах содержатся витамин PP, витамин C, растительная клетчатка и витамины группы B. При этом врач предупредила, что людям с аллергической реакцией на фрукт нужно быть острожными: переедание может грозить даже анафилактическим шоком.