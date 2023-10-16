Россиянам рассказали, как безопасно дегустировать продукты в магазинах В Роспотребнадзоре посоветовали осмотреть продукт перед дегустацией в магазине

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Перед дегустацией каких-либо продуктов в магазине покупателю следует внимательно осмотреть их: еда не должны быть заветренной, а продавец должен нарезать ее по мере необходимости, а не всю сразу, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. Кроме того, необходимо обратить внимание на внешний вид промоутера: он должен быть одет в форму, а раскладывать и нарезать продукты должен в одноразовых перчатках, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили в ведомстве, следует внимательно изучить стол дегустации: на нем должны присутствовать одноразовые салфетки и посуда, а также шпажки. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что требований санитарного законодательства к проведению дегустаций нет, поэтому покупателю самому необходимо решить, готов ли он попробовать предложенную продукцию.

Учитывайте эту информацию, когда вам поступает предложение попробовать бесплатную продукцию. Ведь только вам решать — быть или не быть дегустатором, — заключили в ведомстве.

Нутрициолог Анна Вельможина ранее рассказала: выбирая орехи в магазине или на рынке, важно осмотреть скорлупу. По ее словам, скорлупа должна быть гладкой и сухой, на ней не должно быть пятен, трещин, налета, дырочек, сколов и плесени.