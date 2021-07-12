В Роспотребнадзоре рассказали, как победить постковидный синдром

Вакцинация против коронавируса во время постковидного синдрома способна улучшить состояние больных, они перенесут её так же, как и те, у кого такого синдрома нет. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться, — отметил Горелов.

Он напомнил, что делать прививку от смертоносной инфекции следует через полгода после болезни. Это объясняется тем, что через 50 дней начинает снижаться титр вируснейтрализующих антител и у большинства людей он достигает минимума через четыре-шесть месяцев. При этом Горелов уточнил, что сделанная раньше данного срока прививка человеку не повредит.

Для вакцинации подойдёт любая из зарегистрированных в России вакцин, добавил учёный.

Ранее стало известно, что американские учёные выявили много общего в симптомах постковидного синдрома и синдрома хронической усталости. Так, у пациентов с постковидным синдромом в течение нескольких недель и даже месяцев сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.