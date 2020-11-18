В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус протекает у курильщиков

https://static.news.ru/photo/4acb9a1a-29ec-11eb-bc74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что COVID-19 у курящих людей, как правило, протекает в тяжёлой форме, поскольку из-за вредной привычки больным сложнее бороться с инфекцией.

Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Также отмечается, что употребление табака увеличивает риск заражения COVID-19 через рот. В ведомстве призвали россиян отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей по борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запрещать перекуры сотрудникам предприятий на фоне ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, неэффективно. Вместо наказаний работодателям следует вводить иную систему стимулов, считает депутат Государственной думы Светлана Журова. Опрос показал, что 30% сотрудников раздражаются из-за частных перекуров коллег.