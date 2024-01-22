В Роспотребнадзоре рассказали, чем полезна «кисломолочка» Роспотребнадзор: кисломолочные продукты поддержат микрофлору кишечника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кисломолочные продукты поддержат естественную микрофлору кишечника, рассказали в Роспотребнадзоре Мурманской области. В ведомстве подчеркнули, что они борются с болезнетворными микробами, помогают лучше усваивать микроэлементы из пищи и участвуют в синтезе витаминов и аминокислот, пишет «МК в Мурманске».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, «кисломолочка» не вызывает неприятных ощущений после употребления. Кроме того, такие продукты повышают иммунитет. В них содержатся полноценный белок и кальций, которые хорошо усваиваются, а также калий и натрий.

Кисломолочные продукты полезны для детей, особенно для тех, кто находился на искусственном вскармливании. Ребенок, в рационе которого на постоянной основе есть кефир или йогурты, реже заражается инфекциями и простудными заболеваниями, а также не страдает от аллергии. В ведомстве отметили, что пробиотические продукты нужно употреблять постоянно, чтобы они оказывали положительное влияние на здоровье.

Нутрициолог Вероника Гусакова ранее рассказала, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты полезны для гормонального и психического здоровья человека. По ее словам, также эти вещества снижают уровень холестерина в крови.