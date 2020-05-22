В Роспотребнадзоре заявили об опасности заражения COVID-19 в медучреждениях

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России нужно помнить об угрозе второй волны заболеваемости коронавирусом. Как заявил президент Владимир Путин, она может случиться осенью, с октября по ноябрь.

Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еёе сегодня живем, нам нужно думать о том, о чём говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за...