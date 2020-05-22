Общество

В Роспотребнадзоре заявили об опасности заражения COVID-19 в медучреждениях

16:06, 22 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев заявил, что в медицинских учреждениях России часто фиксируются случаи заражения коронавирусом.

Такое заявление он сделал в ходе совещания о сантирно-эпидемологической обстановке, которое проходило с участием президента Владимира Путина, передаёт ТАСС.

В медицинских учреждениях мы наблюдаем и регистрируем достаточно высокую инфицируемость. Здесь вопрос биологической безопасности, — подчеркнул Кутырев.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях