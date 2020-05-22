В Роспотребнадзоре заявили об опасности заражения COVID-19 в медучреждениях

Глава научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев заявил, что в медицинских учреждениях России часто фиксируются случаи заражения коронавирусом.
Такое заявление он сделал в ходе совещания о сантирно-эпидемологической обстановке, которое проходило с участием президента Владимира Путина,
В медицинских учреждениях мы наблюдаем и регистрируем достаточно высокую инфицируемость. Здесь вопрос биологической безопасности, — подчеркнул Кутырев.
Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.
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