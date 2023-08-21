В Роспотребнадзоре предупредили об опасности яблок В Роспотребнадзоре рассказали об опасности яблок при язвенных болезнях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О полезных свойствах яблок известно давно и много, однако в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что этот популярный фрукт представляет опасность при некоторых заболеваниях, сообщает «МК в Красноярске». Как уточнили специалисты ведомства, речь идет о язвенных и желчекаменных болезнях.

«Фрукт может быть опасен для тех, у кого есть язвенные и желчекаменные болезни. Кислоты яблока могут раздражать стенки желудка», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Среди полезных свойств яблок в Роспотребнадзоре выделили содержание в плодах железа, клетчатки, пектинов. Также яблоки богаты витаминами группы В и микроэлементами, в частности, кальцием, магнием, йодом, бором, каротином. Кроме того, этот низкокалорийный фрукт, на 80% состоящий из воды, идеально подходит для желающих сбросить лишний вес.

Между тем, у православных россиян 19 августа традиционно отмечался Яблочный Спас. Такое название в народе получил праздник Преображения Господня. Дата празднования приходится на середину Успенского поста, а сам Яблочный Спас является одним из двунадесятых праздников — двенадцати важнейших дат в православном церковном календаре.