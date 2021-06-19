Роспотребнадзор предупредил о более быстром распространении COVID

https://static.news.ru/photo/8104679a-d1cd-11eb-8af8-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН

Распространение коронавируса в России может ускориться, поскольку в стране невелика доля привитых граждан и имеющих антитела после выздоровления. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых ещё остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться ещё быстрее, проще, — сказала она.

Эксперт отметила, что предотвратить быстрое распространение новых штаммов коронавируса можно только путём формирования коллективного иммунитета. По её словам, вакцинация — «единственное нормальное спасение» в сложившейся ситуации.

Рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается с начала июня. За последние сутки в стране выявлено 17,6 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели более 5,3 млн жителей РФ.

Специалисты отмечают, что в настоящее время преобладает индийский штамм коронавируса. Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что это более агрессивная разновидность вируса, которая ускорит переход от лёгкой формы заболевания к тяжёлой. Он добавил, что российская вакцина «Спутник V» способна защитить от всех известных разновидностей инфекции.