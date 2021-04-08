В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от отдыха за границей

https://static.news.ru/photo/988c74e0-986e-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Этим летом россиянам отпуск лучше провести внутри страны. Такой совет дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

По её словам, государство очень многое делает для того, чтобы людям было комфортно отдыхать у себя на родине, к тому же из-за возможного карантина можно зависнуть где-нибудь за рубежом.

Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень многое делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны. Лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине, — сказала Попова.

Она также напомнила, что сейчас на многих заграничных направлениях наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусной инфекцией. Отдельно она подчеркнула опасность отдыха в Африке. Оттуда туристы могут завезти в страну малярии и лихорадки Денге.

В прошлом году в России зафиксировано 57 случаев малярии, 122 случая лихорадки денге. В этом году мы выявили уже четыре случая малярии, — отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее, как писал NEWS.ru, Попова предупредила, что россиян может ждать третья волна распространения коронавируса к осени. Чтобы избежать этого она советует продолжать соблюдать ограничительные меры.