Роспотребнадзор предложил отменить ПЦР-тесты при въезде для ряда россиян

https://static.news.ru/photo/47c5521e-caca-11eb-b72f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обязательная сдача двух ПЦР-тестов на COVID-19 для переболевших или вакцинированных россиян при въезде на родину может быть отменена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

В ведомстве считают, что если гражданин России полностью прошёл курс вакцинации от COVID-19 или перенёс болезнь, из-за чего в его организме образовались антитела, двукратное лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР-тестов не потребуется при въезде в Россию. Однако для этого необходимо, чтобы медицинские данные россиянина были размещены на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг), сообщает агентство.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) выступили с предложением облегчить финансовую нагрузку на россиян во время путешествий, отказавшись от двойного тестирования на коронавирус.

В АТОР отметили, что первый ПЦР-тест нужно сдать в течение трёх дней после приезда, а второй — в течение пяти дней. А если россиянин летит с пересадкой в Москве, например, у него не всегда есть возможность сдать оба теста с соблюдением всех правил. Нарушителей штрафуют.

Кроме того, один тест в столице и Санкт-Петербурге стоит около 2,5 тысячи рублей. Срочный тест иногда доходит до 3,2 тысячи. Это сказывается на итоговой сумме, потраченной за путешествие.