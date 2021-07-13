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Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа 60% россиян

12:07, 13 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Роспотребнадзоре подготовили проект постановления, в котором властям регионов рекомендуется привить от гриппа не менее 60% населения. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В ведомстве отметили, что численность привитых от гриппа среди людей, входящих в группы риска, должна составлять как минимум 75%.

Местным властям надлежит взять на контроль вакцинацию работников сферы образования. При ухудшении эпидситуации по гриппу им рекомендовано вводить ограничения на проведение массовых мероприятий.

В Роспотребнадзоре также указали, что интервал между прививками от гриппа и других инфекций, в том числе COVID-19, должен составлять не менее одного месяца.

Прививочная кампания должна стартовать осенью, а информировать о ней население планируется с 23 августа.

Ранее главный инфекционист ФМБА России доктор медицинских наук Владимир Никифоров заявил, что пандемия коронавируса привела к исчезновению гриппа в России на какое-то время. По его словам, новая инфекция вытеснила простудное заболевание. Этому также способствовали осенняя прививочная кампания 2020 года и введение связанных с коронавирусом ограничений.

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