В Роспотребнадзоре перечислили последствия зимних прогулок Роспотребнадзор: зимние прогулки полезны для иммунитета и поднятия настроения

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Зимние прогулки способствуют поднятию настроения и полезны для физического здоровья и иммунитета, пишет «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В ведомстве порекомендовали не снижать уровень физической активности зимой по сравнению с теплым сезоном.

Ходьба — это физическая активность, даже умеренные упражнения помогают выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и самочувствие, — сообщили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора добавили, что прогулка на свежем воздухе снижает выработку гормонов стресса — адреналина, норадреналина и кортизола, помогая расслабиться и отвлечься от негатива. Также этот вид активности способствует получению организмом витамина D и сжиганию калорий. В сезон гриппа и ОРВИ регулярные прогулки на свежем воздухе особенно полезны, так как укрепляют иммунитет.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, регулярная быстрая ходьба способствует улучшению работы сердца, легких, нормализует артериальное давление, снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, помогает контролировать вес, уменьшает вероятность диабета второго типа и некоторых видов рака, улучшает работоспособность суставов и мышц, а также является профилактической мерой для остеопороза.

Ранее врач-педиатр, детский пульмонолог Ольга Гладченко рассказала, что возможность выводить детей на зимние прогулки при простуде зависит от основного диагноза в каждом конкретном случае. Так, при коклюше гулять даже рекомендуется, а при насморке время пребывания на улице лучше ограничить.