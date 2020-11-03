В Роспотребнадзоре ожидают спада заболеваемости COVID к весне

https://static.news.ru/photo/12eea206-1e50-11eb-acf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатели по суточной заболеваемости коронавирусом, наблюдавшиеся в России летом 2020 года, могут быть достигнуты к весне следующего года. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам эксперта, процесс стабилизации ситуации с количеством новых случаев заболеваний займёт некоторый период, сообщает РИА Новости.

Его продолжительность зависит, в основном, от того, насколько россияне будут относиться к соблюдению мер предосторожности «ответственно и сознательно», подчеркнул Горелов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о местах, в которых можно заразиться коронавирусом «незаметно». По его словам, такую опасность представляет пребывание в метро в час пик. Плотная загруженность метрополитена повышает шансы заразиться инфекцией. Понизить их в метро позволяет ношение масок, отметил Онищенко.